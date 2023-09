Yerli hamlesi

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren G.Saray, bu hafta içinde yerli transferde de gaza basacak. Sarı kırmızılı takım bonservisi Dortmund'da olan 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağlarken bu oyuncu için KAP açıklamasını kısa süre içinde yapması bekleniyor. Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı. 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor. Aslan'ın Okay Yokuşlu inadı da sürüyor. Galatasaray yönetimi, West Bromwich'e de Okay için düşük bir teklif yapma hazırlığında. Bu iki oyuncu dışında Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın için de artık son prosedürler kaldı. 19 yaşındaki genç yıldız adayı 1-2 gün içinde Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak.