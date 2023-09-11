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Haberler Spor 19 yaşındaki Gauff şampiyon

19 yaşındaki Gauff şampiyon

HABER MERKEZİ
19 yaşındaki Gauff şampiyon
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu. New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaştı. Maçın ilk setini 6-2 kaybeden 19 yaşındaki Gauff, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak kariyerinin ikinci grand slam finalinde ilk zaferine ulaştı. ABD'li raket, 2022 Roland Garros'ta Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilmişti.
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