Başpehlivan Gürbüz oldu

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını final mücadelesinde Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz kazandı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda, gerçekleştirilen ve 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak değerlendirilen güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti.

AĞALIK HAKAN ÇETİN'DE KALDI

Puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi. Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı. Organizasyona yaklaşık 1200 güreşçi katıldı. Ağalık ihalesini geçen yılın Elmalı güreş ağası Hakan Çetin 14 milyon 7 bin TL'ye tekrar aldı.