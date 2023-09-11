Korenica fırtınası

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'nın yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu renklerine dahil ettiği Meriton Korenica, Kosova Milli Takımı'ndaki performansıyla göz doldurdu. Ballkani ekibinden Manisa'ya transfer olan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, önceki gün Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova formasıyla İsviçre karşısında son 11 dakika sahne aldı. Kosova 2-1 yenik durumdayken oyuna giren başarılı kanat oyuncusu uzatma dakikalarında Vedat Muriqi'ye yaptığı harika asistle 2-2'lik beraberlikte önemli rol oynadı.

ON BİRE GİRECEK

26 yaşındaki futbolcunun kısa sürede milli takımda gösterdiği performans Manisa FK yetkililerini memnun etti. Siyah-beyazlı ekip, Kosovalı futbolcusunun Muriqi'ye yaptığı asisti sosyal medya hesabından paylaştı. Korenica'nın performansı büyük beğeni topladı. Deneyimli sağ kanadın milli ara dönüşü ilk kez on bire monte edilmesi bekleniyor.