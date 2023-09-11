Kuntz bilmecesi

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalması sonrası hedef adam haline gelen teknik direktör Stefan Kuntz'in geleceği belirsizliğini korurken dün de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kuntz ile yolların ayrılacağı Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Sergen Yalçın isimlerinin masada olduğuna yönelik iddialara karşın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan Almanya'dan haberler ise kafaların karışmasına neden oldu. Hansi Flick'in Alman Milli Takımı'nda görevine son verilmesi sonrası kamuoyunda adaylar tartışılmaya başladı.

LİSTEDE İSMİ YER ALIYOR

Listede A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un da bulunduğu konuşuluyor. Almanya Futbol Federasyonu Japonya'ya karşı alınan 4-1'lik yenilgi sonrasında Almanya Milli Takımı için oyuncu seçiminde bir şeylerin ters gittiğini kabul ederek faturayı kesmekte gecikmedi. Kuntz dışında Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, Oliver Glasner isimleri de masada.

HOLLANDA'YA GİTTİLER

Milli Takımımız Japonya ile oynayacağı özel maç için dün Hollanda'ya gitti. Ay-yıldızlılar, yolculuk öncesi Eskişehir'de basına kapalı bir antrenman yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ter idmanı şeklinde geçti ve aday kadroda yer alan tüm futbolcular çalışmada yer aldı. Milliler, yarın Belçika'da Japonya ile saat 15.20'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.