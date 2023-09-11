Petkimspor KSK’yi yıktı

YENİ sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun hazırlık maçında kazanan Petkim oldu. İlk yarısı 35-35 eşitlik ile tamamlanan karşılaşmayı, Petkimspor 86-69 kazandı. Petkim'de Khyri Thomas 22 sayı, 8 ribaund ve 3 asist, Yunus Emre 15 sayı, 4 ribaund ve 4 asist üretti. P. Karşıyaka'da ise Errick McCollum 27 sayı, 1 ribaund ve 3 asist, Jaylon Brown 9 sayı, 5 asist ile oynadı. Yeşilkırmızlı takımda Brown ve Kelan Martin maç kadrosunda yer almazken, Vernon Carey Jr. ilk periyotta yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi.