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Haberler Spor Petkimspor KSK’yi yıktı

Petkimspor KSK’yi yıktı

HABER MERKEZİ
Petkimspor KSK’yi yıktı
YENİ sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Aliağa Petkimspor ile Pınar Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun hazırlık maçında kazanan Petkim oldu. İlk yarısı 35-35 eşitlik ile tamamlanan karşılaşmayı, Petkimspor 86-69 kazandı. Petkim'de Khyri Thomas 22 sayı, 8 ribaund ve 3 asist, Yunus Emre 15 sayı, 4 ribaund ve 4 asist üretti. P. Karşıyaka'da ise Errick McCollum 27 sayı, 1 ribaund ve 3 asist, Jaylon Brown 9 sayı, 5 asist ile oynadı. Yeşilkırmızlı takımda Brown ve Kelan Martin maç kadrosunda yer almazken, Vernon Carey Jr. ilk periyotta yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi.
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