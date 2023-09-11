TFF’den gündüz

Türkiye Futbol Federasyonu, yoğun maç programı sebebiyle bu sezon gündüz maçlarına ağırlık verecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk yarı programında 5-18 hafta arası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündüz maçlarının ağırlıkta olması dikkat çekiyor. TFF, bu süreçte Beşiktaş ve Trabzonspor için 4, F.Bahçe için ise 3 maçın 16.00 ve 17.00 saatlerinde oynanmasını kararlaştırıldı. Bu uygulamanın ilki milli ara sonrası Pazar günü gerçekleşecek. 17 Eylül'de F.Bahçe'nin, sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak. Bir sonraki hafta ise bu kez Beşiktaş, iç saha maçını 24 Eylül'de saat 17.00'de Kayserispor ile oynayacak. 7. haftada ise Trabzonspor 30 Eylül Cumartesi 16.00'da Pendik ile F.Bahçe de 1 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Ç.Rize ile kozlarını paylaşacak.