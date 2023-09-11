  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turnuvada zafer Merkezefendi’nin

Turnuvada zafer Merkezefendi’nin

SEBAHATTİN ALP
Turnuvada zafer Merkezefendi’nin
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk karşılaşmada Büyükçekmece'yi 89-86 yenen Denizli ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da 79-78 mağlup etti, turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın ilk çeyreğini 20-18, devreyi de 43-41 önde tamamlayan Denizli ekibi, final periyoduna 61-62 geride girdi. Son bölüm hayli çekişmeli geçerken son gülen Merkezefendi oldu. Merkezefendi'de Oturu 23 sayı, 10 ribaundla oynadı. Manisa'da ise Terry 17, Anderson 12, Luther 11 sayı üretti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA