Turnuvada zafer Merkezefendi’nin

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk karşılaşmada Büyükçekmece'yi 89-86 yenen Denizli ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da 79-78 mağlup etti, turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın ilk çeyreğini 20-18, devreyi de 43-41 önde tamamlayan Denizli ekibi, final periyoduna 61-62 geride girdi. Son bölüm hayli çekişmeli geçerken son gülen Merkezefendi oldu. Merkezefendi'de Oturu 23 sayı, 10 ribaundla oynadı. Manisa'da ise Terry 17, Anderson 12, Luther 11 sayı üretti.