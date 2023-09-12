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Haberler Spor Bodrum FK’da golcü beklentisi

Bodrum FK’da golcü beklentisi

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’da golcü beklentisi
Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz gün hazırlık karşılaşmasında Göztepe'ye farklı mağlup olan Bodrum FK'ya taraftarı tepki gösterdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen yeşilbeyazlılarda taraftar transferin son günlerine gelinirken hala forvet takviyesi beklentisini koruyor. Geçen gün hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekip ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Bodrum ekibine taraftar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Gol yollarında yetersiz olduklarından yakınan taraftarlar, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala hala ön bölgede eksik olduğunu savundu. Yönetime seslenen 12. adam, geç kalınmadan golcü transferi yapılması çağrısında bulundu.
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