Ege’nin iki yüzü

TFF 2. Lig'de şampiyonluk ve hayatta kalma mücadelesi veren Ege ekipleri zorlu bir haftayı daha geride bırakırken, kimi kötü gidişe 'dur' diyemedi, kimi ise seriye takarak zirve yolunda ilerledi. İki farklı grupta mücadele eden Somaspor ve Nazilli Belediyespor üst üste üç maçını kazanarak, zirve yolunda emin adımlarla ilerlerken, geçen sezon 1. Lig'den düşerek hayal kırıklığı yaşatan İzmir'in köklü ekibi Altınordu ve bir zamanlar Süper Lig'de harikalar yaratan Denizlispor ise kötü gidişi sürdürdü.

EGE'NİN YÜZ AKI OLDULAR

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, Etimesgut Bld deplasmanından 2-0'lık sonuçla dönerek namağlup unvanını korurken 9 puana ulaştı. Manisa ekibi bir anda zirvenin en önemli ortaklarından biri olurken, Beyaz Grup'taki Nazilli Belediyespor da aynı başarıyı sergiledi. Naz-Naz, konuk olduğu Ankara Demir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Oynadığı 3 maçı da kazanan Aydın ekibi, yeni sezonda puan kaybetmedi. Bu süreçte 9 puan toplayan Aydın temsilcisi, 3. sırada konumlandı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'nun ise 9 yıllık aranın ardından düştüğü 2. Lig'de işleri yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz haftayı 'bay' geçiren İzmir ekibi, konuk olduğu Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-1 yenilerek galibiyete hasret kaldı. Bu sonuçla 18. sırada konumlanan kırmızı-lacivertliler, henüz puan ile tanışamadı. Tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşen Denizlispor ise Isparta 32 deplasmanından 2-1 yenik ayrılarak mağlup olarak başarısız tabloyu sürdürdü. Sezon başından bu yana 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, 1 puan ile 17. sırada kendine yer buldu.