Fethiyespor’da Altın’dan özür

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kötü bir başlangıç yapan Fethiyespor, Kastamonuspor'a da 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdürdü. Lacivert-beyazlıların maçta Murat Yılmaz'ın ayağından bir penaltı ve iki de net gol pozisyonunu kaçırması üzüntüyü iki kat artırdı. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ne olursa olsun futbolcularımı kutluyorum. Maçta rakibe üstünlük sağladık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika yediğimiz golle maçı maalesef kaybettik. Penaltılar kaçabilir, gol kaçırabiliriz bunlar sorun değil. Üzüldüğüm tek konu; çok iyi tempo yaptık, kazanmayı çok istedik ama olmadı nasip değilmiş" dedi.