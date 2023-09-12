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Haberler Spor İngiltere’den Mejbri iddiası

İngiltere’den Mejbri iddiası

HABER MERKEZİ
İngiltere’den Mejbri iddiası
TRANSFER döneminin sonuna yaklaşılırken Beşiktaş için bir iddia da İngiltere'den geldi. Ada basını, siyah-beyazlıların Manchester United'dan Hannibal Mejbri ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Beşiktaş'ın genç futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını öne sürdü. Manchester ekibinin bu öneriyi kabul etmediği fakat siyah-beyazlıların teklifi yenileyeceği de belirtildi. Beşiktaş'ın Tunuslu 20 yaşındaki futbolcu için 15 Eylül'e kadar yeni bir kiralama teklifi yapması bekleniyor. Manchester altyapısında yetişen Tunuslu genç futbolcu geçen sezon Birmingham ekibinde kiralık olarak forma giymişti. Başarılı orta saha Tunus Milli Takımı'yla da 24 müsabakaya çıktı.
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