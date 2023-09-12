İspanya’da başkan Rubiales istifa etti

İspanya'da günlerdir tartışma konusu olan ve FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıkladı. Rubiales, yaptığı açıklamada, 2018 yılından bu yana yürüttüğü RFEF başkanlığından ve 2019'da seçildiği UEFA başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı. İspanya'nın maçı kazanmasının ardından şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.