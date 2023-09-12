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Haberler Spor Manisa FK’da Ayberk’e talip var

Manisa FK’da Ayberk’e talip var

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da Ayberk’e talip var
Trendyol 1. Lig'de yeni sezona müthiş bir başlangıç yapan Manisa FK'nın genç yıldızı Ayberk Karapo'ya talip var. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı ekipte gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve Süper Lig ekiplerinin radarına giren Karapo'ya Galatasaray'ın ardından Kayserispor'un da talip olduğu öne sürüldü. Geçen sezonda 34 maçta forma giyen ve 2 kez fileleri havalandıran genç oyuncuyu kıskacına alan Kayseri ekibi, önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelerek yönetim ile masaya oturacak. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek oyuncuyu takımda tutmak isteyen kurmaylar, Kayseri temsilcisi ile görüşecek. Gelecek vadeden ve bir dönem Porto'nun da talip olduğu genç stoper, gelecek teklife göre transferin son gününe kadar yanıt vermek için bekleyecek.
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