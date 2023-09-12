Samsun’da başladı İzmir’de bitti

TRANSANATOLİA Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenlendi. Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerinden giden bu yılki yarışın parkuru Samsun'dan İzmir'e gerçekleşti. Yarışa, 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı. 2350 km uzunluğundaki zorlu bir parkuru olan ve 17 il sınırından geçen TransAnatolia'nın startı 2 Eylül'de Samsun'da verildi. Yarışmacılar Samsun'dan sonra sırasıyla Amasya üzerinden 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği Sivas'a ulaştı. Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve Büyük Taarruzun önemli noktası Çiğiltepe'den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleşen etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav'a ulaşan yarışmacılar, Demirci Akıncıları'nın izini takip ederek İzmir'de finish gördü.