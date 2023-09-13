Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda son maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım, dün de Japonya'ya 4-2 yenilirken Belçika'da istifa sesleri yükseldi. Dünkü karşılaşmada tribünlerde yer alan Türk taraftarlardan Milli Takım'a tepki geldi. İlk yarıda Japonya'nın art arda gelen golleri sonrası taraftarlar teknik direktör Stefan Kuntz'u hedef alarak istifa çağrısı yaptı. Tribünler A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto etti.

KARŞILAŞMA SONRASI ŞOK SÖZLER

Stefan Kuntz maç sonu yaptığı basın toplantısında ismi vermeden bazı oyuncularını eleştirdi. Kuntz sahada yüzde yüzünü vermeyen isimleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "3 golü de bireysel hatalardan yedik. Fiziksel olarak Japonya ile başa çıkamadık. Oyuncular A Milli Takım için yüzde yüzünü verecek seviyeye gelmeli. Oyuncularım yüzde yüzünü vermiyorsa, bu canımı acıtır. Bazı oyuncuların sahada koşmadığını gördük. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil."

BÜYÜKEKŞİ'DEN KUNTZ'A DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Japonya maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Stefan Kuntz'a bir kez daha sahip çıkan Büyükekşi, "En küçük bir şeyde panik yaparsan bir sonraki maç için hedefin kalmaz. Önemliolan takım olabilmek. İnşallah Almanya'daki şampiyonaya katılırız" dedi. Büyükekşi, Almanya Milli Takımı'yla adı geçen Stefan Kuntz ile ilgili sorulara ise, "Hocamızla devam ediyoruz. Bu vade sonunda ne olur bilmiyorum. Almanya biraz beklesin" cevabını verdi.