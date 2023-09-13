Bodrum atakta

Trendyol 1. Lig'in iddialı temsilcilerinden Bodrum FK'da transfer döneminin bitimine az bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Yeşilbeyazlılarda yönetimin orta saha takviyesi için kolları sıvadığı öğrenilirken, Pendikspor'da forma giyen Aias Aosman'ı listenin ilk sırasına yerleştirdi. Geçen sezonun devre arasında Yunanistan ekibi Ionikos Nikeas'tan İstanbul temsilcisine transfer olan Suriyeli 28 yaşındaki orta saha için Bodrum FK'lı kurmayların büyük mesafe kat ettiği, transferin gerçekleşmesi için ufak pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı kaydedildi.

SON HAMLESİ OLACAK

Sezona Pendikspor'da başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 1 mücadelede forma şansı bulan Aosman'ın takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerine Alman ekibi Osnabrück'te başlayan deneyimli futbolcu, Pr. Espelkamp, FC Köln II, Regensburg, Dresden, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Hermannstadt formalarını da terletti. Kadrosunu Haqi Osman, Burak Çoban, Aldair Balde, Ondrej Celustka, Muhammed Gönülaçar, Kaan Bengi ve Pedro Brazao'yu katan Bodrum FK'nın orta alandaki alternatifi artırmak için Aosman'ı da kadrosuna katarak transferi noktalandırması bekleniyor.

İSMET TAŞDEMİR AMELİYAT OLDU

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, apar topar apandisit ameliyatı oldu. Ani gelişen ağrıları sonrası bıçak altına yatan 49 yaşındaki teknik adamın durumunun iyi olduğu açıklandı. Muğla temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taşdemir'in sağlık durumuyla ilgili, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir acil bir apandisit ameliyatı geçirmiştir. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan değerli hocamıza acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.