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Haberler Spor Nazilli Bld’de Barışcan gitti

Nazilli Bld’de Barışcan gitti

RAMAZAN AYDEMİR
Nazilli Bld’de Barışcan gitti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3'te 3 yaparak sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Barışcan Işık Altunbaş takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetim 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte aynı grupta mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a sattı. Geçen sezonun devre arasında Altınordu'dan alınan Barışcan ilk maçta eski takımı Altınordu'ya 90. dakikada gol atmış, Nazilli Belediyespor bu müsabakayı 3-2 kazanmıştı. Barışcan Işık, yaz transfer döneminde takımdan ayrılan 12. futbolcu oldu. Siyah-İnciler dış transfer çalışmalarını ise tam gaz sürdürüyor.
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