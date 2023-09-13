Pınar Karşıyaka’da alarmlar çalıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesinde şu ana kadar çıktığı üç hazırlık maçını da kaybetti. Yeşil-kırmızılar, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 83-74, Çağdaş Bodrum Spor'a 83-78 ve son olarak da Aliağa Petkimspor'a 86-69 yenildi. Böylece İzmir ekibi, bu müsabakalarda istediği sonuçları alamadı. Öte yandan Aliağa Petkimspor mücadelesinin ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemeyen Vernon Carey Jr'ın tedavisine başlanıldığı öğrenildi. Yeni sezon öncesinde büyük oranda takımı koruyan ve flaş transferler yapan Kaf- Kaf'ın özellikle hazırlık maçlarının kötü geçmesinden dolayı bir veya iki takviye daha yapması bekleniyor.