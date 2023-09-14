Bodrum FK’nın süper ikilisi

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak hanesine 7 puan yazdıran Bodrum FK'da iki yıldız öne çıkan isimler oldu. Yeşil-beyazlı ekipte Gökdeniz Bayrakdar ve Burak Çoban performanslarıyla yıldızı parlattı. Yeşil-beyazlıların geçen sezon Antalyaspor'dan kiraladığı ve ardından bonservisiyle kadrosuna kattığı Gökdeniz ile yaz transfer döneminde Adanaspor'dan renklerine bağladığı Burak geride kalan haftalarda fark yarattı. Bodrum temsilcisinin hücum yükünü sırtlayan iki futbolcu, 4 mücadelede 3'er gole direkt etki etti. Tüm maçlara ilk 11'de başlayan Gökdeniz takımı adına 2 gol, 1 de asist katkısı verirken; üç mücadeleye 11'de çıkan Burak ise rakip ağları 1 kez sarsarken, 2 golün de pasını vererek performanslarıyla göz doldurdu.