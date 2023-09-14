Efeler’in stat sorunu çözüldü

TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'da stat sorunu çözüldü. Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıklı olmaması nedeniyle stat sorunuyla baş başa kalan yeşil-beyazlıların beklediği haber geldi. Aydın temsilcisinin müsabakalarını İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvuruda bulunması sonuç verirken, yetkililerin stadyumdaki incelemelerinin ardından yeşil-beyazlılara onay verildi.

İLK RAKİP HACETTEPE

Sezonun ilk maçını deplasmanda Bulvarspor'a karşı oynayan ve sahadan 1 puanla ayrılan Aydın temsilcisi, 17 Eylül Cumartesi günü Hacettepe 1945 ile karşılaşacağı müsabakayı İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynayacak. Teknik Direktör Veyis Kanber, "Evimizde oynayacağımız ilk maçı kazanarak, geçen haftayı telafi etmek istiyoruz" diyerek taraftarı maça davet etti.