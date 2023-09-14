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Haberler Spor Manisa'ya gurbetçi golcü

Manisa'ya gurbetçi golcü

Siyah-beyazlılar, son olarak Alman ekibi FC Kaiserslautern’de forma giyen 24 yaşındaki forveti 3 yıllığına renklerine bağladı.

HABER MERKEZİ
Manisa’ya gurbetçi golcü

Trendyol 1. Lig'de geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ağırlığını koyan Manisa Futbol Kulübü, transfer çalışmaları kapsamında hamlelerini sürdürüyor. Forvet oyuncusu Mehmet Uysal'ı Aliağa FK'ya gönderen siyahbeyazlılar, genç futbolcunun boşluğunu doldurdu. Manisa ekibi, son olarak Almanya'nın FC Kaiserslautern takımında görev alan 24 yaşındaki oyuncu Muhammed Enes Kiprit'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Muhammed Enes, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Burada güzel işler yapıp takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Sezon sonunda hep birlikte hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

GEÇEN SEZON OYNAMADI

Geride kalan sezonda hiçbir takımın formasını giymeyen Alman doğumlu oyuncu, kariyerine Füchse altyapısında başlarken, Tennis Borussia Berlin, Hertha Berlin, FC Wacker, Uerdingen ekiplerinde de forma giydi. Kariyerinde 197 müsabakada sahaya çıkan Muhammed Enes, rakip ağları 103 kez havalandırma başarısı gösterirken, 21 golün de pasını verdi.

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