Bornova’ya şampiyon kaleci

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta sezona 5-1'lik Bayburt Özel İdarespor galibiyetiyle başlayan Bornova 1877 Spor Kulübü, kaleci Murat Demir'le anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı ekip, kariyerinde 3 şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bornova 1877'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Murat, "Kadromuz oldukça genç ve yetenekli isimlerden oluşuyor. Kariyerimde daha önce iki kez Afyonspor ve Manisaspor'da 2'nci Lig ve 3'üncü Lig şampiyonlukları yaşadım. Bu sezon da 4'üncü şampiyonluğu eklemek istiyorum" açıklamasını yaptı. Manisaspor'da profesyonel olan Murat daha önce Afyonspor, 52 Orduspor FK, Nevşehir Bld, 24 Erzincanspor, Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928 ve Fethiyespor'da forma giydi.