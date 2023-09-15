Fethiye’de imza şov

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, iç transferde 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Lacivert-beyazlılarda 31 yaşındaki stoper Sezer Özmen, 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Selim Kayacı ve 26 yaşındaki kaleci Enes Fidayeo, devam eden kontratlarını 2025 yılına kadar uzattı.

Sezer Özmen geçen sezon 35 maçta oynayarak savunmanın kilit isimlerinden olurken, Selim Kayacı 28 karşılaşmada görev almış ve 2 gol, 3 asistle başarılı bir grafik sergilemişti. Enes Fidayeo ise geçen sezon 24 maçta kaleye geçmiş, 23 gole engel olamamıştı. Ligdeki ilk 2 maçında deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kalıp evinde Kastamonu'ya 1-0 yenilen Fethiye, Iğdır FK deplasmanında galibiyetle tanışmayı hedefliyor.