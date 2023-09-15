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Haberler Spor Kuşadası’nda Dilaver tamam

Kuşadası’nda Dilaver tamam

Aydın ekibi 37 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna kattı.

HABER MERKEZİ
Kuşadası’nda Dilaver tamam
TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'taki ilk hafta maçında Akhisarspor'u tek golle mağlup eden Kuşadasıspor, 37 yaşındaki tecrübeli ofansif orta saha Dilaver Güçlü'yü transfer etti. Almanya'da Bochum'da başladığı kariyerinde Manisaspor, Samsunspor, Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Manisa FK, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve son olarak Nevşehir Belediyespor formalarını giyen Dilaver, Kuşadası'na imza attı. Kariyerinde 490 karşılaşmada görev alan deneyimli hücum oyuncusu 128 kez fileleri havalandırırken, 59 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.
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