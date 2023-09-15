Manisa’dan atılım

Trendyol 1. Lig'e son 3 senenin en iyi başlangıcını yapan Manisa FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlı ekip, geçtiğimiz gün altyapısından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Emre Akboğa ile profesyonel sözleşme imzaladı. Manisa temsilcisi, U17 Milli Takım'da da forma giyen 16 yaşındaki başarılı orta saha ile 3 senelik mukavele yaptı. İmza töreninde konuşan Emre Akboğa, Manisa FK'da profesyonel olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Karmaşık duygular içinde olduğunu söyleyen Akboğa, "Akademisinde futbol oynadığım kulübümde profesyonel kariyerime adım atmak benim için çok güzel bir duygu. Takımım ile başarılara imza atıp kendimi kanıtlamak istiyorum. Umarım başarılı olurum" ifadelerini kullandı.

49 MAÇTA 30 GOL ATTI

Altyapıda U15, U16 ve U17 takımlarıyla Elit Ligler'de 49 resmi müsabakaya çıkan Emre, 30 gol kaydetti.