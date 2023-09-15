Sultanlar’ın ilk sınavı yarın

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri, 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenecek. Filenin Sultanları, B Grubu'nda mücadele edecek ve grubunu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek. Türkiye, B Grubu'nda dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile de karşılaşacak. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek. Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Sıralamada ilk 5'e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.