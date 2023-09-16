Yaz transfer dönemi dün gece itibariyle sona ererken Trendyol Süper Lig'in lokomotifleri G.Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon kadrosuna kattıkları ve ayrılanlarla birlikte hayli hareketli bir süreç yaşadı.

Transfermarkt'a göre Süper Lig'in 4 büyükleri oluşturdukları kadrolara toplamda 249 milyon euroluk harcama yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan'da yabancı transferinde büyük değişim yaşadı.

YILDIZ TRAFİĞİ YAŞANDI

Zaniolo, Gomis, Midtsjö, Rashica gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez gibi transferleriyle ses getirdi. Konferans Ligi'nde sahne alacak F.Bahçe ise 23 oyuncusuna yol verirken Arda Güler R.Madrid, Altay Bayındır M.United gibi dev kulüplere gitti. Kanarya da Edin Dzeko, Fred, Livakovic, Cengiz, Szymanski ve Tadic gibi transferleri ile bu yaz çok konuşuldu. ferleri Yine Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ise N'Koudou, Redmond, Dele Alli gibi isimlerini gönderip Rashica, Rebic, Chamberlain. Zaynutdinov gibi isimlerle güçlendi. Bordo-mavililerde Siopis, Yusuf Yazıcı, Dorukhan, Maxi Gomez ayrılırken Orsic, Pepe, Onuachu ve Mendy kadroya dahil edildi.

GALATASARAY

GELENLER: Kaan Ayhan (Sassuolo), Mauro Icardi (PSG), Angelino RB (Leipzig), Halil Dervişoğlu (Brentford), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Günay Güvenç (Gaziantep FK), Kerem Demirbay (Leverkusen), Tete (Shakhtar Donetsk), İlhami Siraçhan Nas (Ankaraspor), Hakim Ziyech (Chelsea), Tanguy Ndombele (Tottenham), Davinson Sanchez (Tottenham), Cedric Bakambu (Al Nasr), Eyüp Aydın (B.Münih)

GİDENLER: Mustafa Mohammed (Nantes), Juan Mata (Kulüpsüz), Bafetimbi Gomis (Kulüpsüz), Okan Kocuk (Samsunspor), Emre Taşdemir (Pendikspor), Milot Rashica (Beşiktaş), Sam Adekugbe (Hatayspor), Oğulcan Çağlayan (Gaziantep FK), Taylan Antalyalı (Samsunspor), Atalay Babacan (Kulüpsüz), Batuhan Şen (Gaziantep FK), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Emre Kılınç (Samsunspor), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Yusuf Demir (Basel), Nicolo Zaniolo (Aston Villa), Olimpiu Morutan (Ankaragücü), Yunus Akgün (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Pendikspor), Berkan Kutlu (Genoa), Fredrik Midtsjö (Pendikspor), Mathias Ross (Nijmegen), Emin Bayram (Westerlo), Baran Aksaka (Şanlıurfaspor), Leo Dubois Başakşehir)

FENERBAHÇE

GELENLER: Edin Dzeko (İnter), Emre Demir (Samsunspor), Alexander Djiku (Strasbourg), Umut Nayir (Eyüpspor), Sebastian Szymanski (Dinamo Moskova), Rodrigo Becao (Udinese), Dusan Tadic (Ajax), Mert Müldür (Sassuolo), Fred (Manchester United), Cengiz Ünder (Marsilya), Omar Fayed (El Mokawloon), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

GİDENLER: Armindo Bruma (Braga), Enner Valencia (Internacional), Dimitrios Pelkas (Başakşehir), Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Arda Güler (R.Madrid), Tiago Çukur (Beveren SK), Mergim Berisha (Augsburg), Ezgjan Alioski (Al-Ahli), Attila Szalai (Hoffenheim), Diego Rossi (Columbus Crew), Joao Pedro (Gremio), Çağtay Kurukalıp (İskenderunspor), Burak Kapacak (Sivasspor), Gustavo Henrique (Valladolid), Altay Bayındır (Manchester United), Yiğit Efe Demir (Gençlerbirliği), Melih Bostan (Gençlerbirliği), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Serdar Dursun (Fatih Karagümrük), Nazım Sangare (Fatih Karagümrük), Bora Aydınlık (Hull City), Willian Arao (Panathinaikos), Mbwana Samatta (PAOK), Omar Fayed, Jin-ho Jo (Novi Pazar)

BEŞİKTAŞ

GELENLER: Emrecan Bulut (Somaspor), Ahmet Gülay (Alanyaspor), Gökhan İnler (Adana Demirspor), Emrecan Uzunhan (Antalyaspor), Kerem Kalafat (Çaykur Rizespor), Jean Onana (Lens), Daniel Amartey (Leicester City), Ante Rebic (AC Milan), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Milot Rashica (Norwich City), Bakhtiyor Zaynutdinov (CSKA Moskova), Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Eric Bailly (M.United), Arthur Masuaku (West Ham United)

GİDENLER: Nathan Redmond (Burnley), Georges- Kevin N'Koudou (Damac), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Welinton (Pendikspor), Atiba Hutchinson (Kulüpsüz), Dele Alli (Everton), Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Romain Saiss (Al-Sadd), Berkay Vardar (FC Sheriff), Ajdin Hasic (Sarajevo), Kerem Kalafat (Çorum FK), Kerem Atakan Kesgin (Fatih Karagümrük), Francisco Montero (Arouca), Atakan Üner (Düzcespor), Oğuzhan Akgün (Sarıyer), Kartal Kayra Yılmaz (Kayseri)

TRABZONSPOR

GELENLER: Joaquin Fernandez (Real Valladolid), Mislav Orsic (Southampton), Onuralp Cevikkan (Altınordu), Fode Koita (Kasımpaşa), Dimitrios Kourbelis (Panathinaikos), Filip Benkovic (Udinese), Tonio Teklic (NK Varazdin), Göktan Gürpüz (Dortmund), Mehmet Can Aydın (Schalke), Rayyan Baniya (Fatih Karagümrük), Taxiachis Fountas (DC United), Nicolas Pepe (Arsenal) Paul Onuachu (Southampton), Batista Mendy (Angers), Ognjen Bakic (Osijek), Berat Özdemir (Al-Ettifaq)

GİDENLER: Marek Hamsik (Kariyer Sonu), Taha Altıkardeş (Göztepe), Yusuf Yazıcı (Lille), Philippe Gbamin (Everton), Lazar Markovic (Gaziantep FK), Abdulkadir Parmak (Sivasspor), Marc Bartra (Real Betis), Dorukhan Toköz (Adana Demirspor), Mountassir Lahtimi (W.Casablanca), Manolis Siopis (Kulüpsüz), Serkan Asan (Pendikspor), Maxi Gomez (Celta Vigo), Djaniny Semedo (Al-Fateh), Doğucan Haspolat (Westerlo), Flavio (Al- Taawoun), Safa Kınalı (Boluspor), Emrehan Gedikli (Konyaspor) , Fode Koita (Sivas)