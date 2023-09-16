Cumartesi ateşi

TFF 2. Lig'de 4. hafta Ege ekiplerinin birbirinden kritik maçlarıyla büyük bir heyecana sahne olacak. Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Bucaspor 1928, bugün deplasmanda Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Atatürk Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk 2 maçında evinde Nazilli'ye 3-2, deplasmanda da Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-1 mağlup olan Altınordu, Ankara Demirspor'u konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak maç 16.30'da başlayacak. Karşılaşmada Abdülbaki Ayyıldız düdük çalacak.

NAZ-NAZ 4'TE 4 PEŞİNDE

Sıkıntılı hazırlandığı sezonda büyük bir sürpriz yaparak ilk 3 maçı kazanıp zirveye ortak olan Nazilli Belediye ise Bursaspor'u 12 yıl sonra ilk kez 4'te 4 yapma hedefiyle konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda 16.30'da başlayacak maçı Safa Ayyıldız yönetecek. Kırmızı Grup'ta ise ilk 3 haftada 4 puan toplayan Menemen FK, evinde 19.00'da Etimesgut'u ağırlayacak. Sezona üçte üçle başlayan Somaspor da evinde saat 16.30'da 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Maçı Bayram Başkan yönetecek.