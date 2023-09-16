İsmet Taşdemir görevinin başında

Bodrum FK'da hafta başında apar topar apandisit ameliyatı olan teknik direktör İsmet Taşdemir, 2 gün sonra sahalara döndü. Ameliyat olduktan sonra haftanın ilk çalışmasında yer almayan 49 yaşındaki teknik adam, 18 Eylül Pazartesi günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi ameliyat masasından yeni kalkmasına rağmen takımının başına geçerek idmana çıktı. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'u 4-0'lık skorla geçerek 7 puanla 6. sıraya yükselen yeşil-beyazlılar, Pazartesi günü saat 20.00'de Sakaryaspor deplasmanına çıkacak.