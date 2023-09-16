Manisa BŞB Petkim’i yıktı

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi düzenlediği Ege Cup 2023'ün ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediyespor, ev sahibi Petkim'i 100-91 mağlup etti. Manisa ekibi Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk periyodu 29-24, devreyi 48-45, üçüncü periyodu da 75-72 önde geçti. Manisa BŞB'de Terry 25 sayı, Russell ve Roberson 18'er sayıyla oynadı. Ev sahibi Petkimspor'a Efianayi'nin 18, Yunus Sonsırma'nın 17 sayısı yetmedi. Ege Cup'ın ilk gününde Bahçeşehir Koleji de Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 104-97 yendi.