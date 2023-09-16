Manisa FK kendini aştı

Trendyol 1. Lig'de sezona 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Manisa FK, son üç sezonun en iyi başlangıcına imza attı. 2021-2022 sezonunda 1. Lig'e çıkan ve ilk 4 hafta üç galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, geçen sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile 7 puan almıştı. Bu sezon ise geride kalan 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen Ege ekibi 10 puanla zirve ortağı oldu. Öte yandan Manisa, altyapı patentli oyuncusu Efe Taylan Altunkara'nın sözleşmesini 2025-2026 sonuna kadar uzattı. Geçen sezon Bergama'ya kiralanan 19 yaşındaki forvet, bu sezon da Pazarspor'a kiralandı. Bu arada, a Berber'in sağ ayak kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.