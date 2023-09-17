Bornova FK ve Aliağa gurbette

TFF 3. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcileri bugün kritik karşılaşmalara çıkacak. 1. Grup'ta mücadele eden ve sezona son dakikalarda attığı gol ile puanla başlayan Aliağa FK, Edirnespor'a konuk olacak. Saat 16.30'da 25 Kasım Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Murat Kasap yönetecek. Aliağa'da eksik veya sakat bulunmuyor. Aliağa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, kritik karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak istediklerini ifade etti. 3 Grup'ta Bayburt ÖİS'u 5-1 yenerek sezona fırtına gibi başlayan Bornova FK ise Karaköprü Bld'ye misafir olacak. Saat 15.30'da Faruk Çelik Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada Şahin Berker düdük çalacak. İzmir temsilcisi sahaya tam kadro çıkacak. Bornova FK Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, geçen haftaki agresif oyunu sürdürerek 3 puan almak istediklerini ifade etti.