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Haberler Spor Akhisar, Ağrı’yı geçemedi

Akhisar, Ağrı’yı geçemedi

HABER MERKEZİ
Akhisar, Ağrı’yı geçemedi
TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Akhisarspor ligin 2. haftasında ONVO Ağrı 1970 SK'yı ağırladı. Teknik Direktör İlker Yanar ilk kez Akhisarspor'un başında sahaya çıktı. 3 Eylül'de yapılan genel kurulda yönetime seçilen başkan İrfan Ezer de ilk iç saha maçını yönetim kurulu ile beraber izledi. 19. dakikada Akhisar defansının uzaklaştıramadığı top Taner'in önüne düştü, Taner düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 30. dakikada Akhisar penaltı kazandı. Penaltıyı Bora kullandı kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek duruşu 1-1 eşitliğe getirdi.
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