TFF'den Stefan Kuntz açıklaması! "Resmi davet edilmiştir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili son dönemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir." ifadeleri kullanıldı.