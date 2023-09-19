Bandırmaspor’a sakatlık şoku! 2 oyuncunun sağlık durumu açıklandı

Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Mücahid Albayrak ve Florian Jozefzoon'un sakatlandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a iki futbolcudan kötü haber geldi. Balıkesir ekibi, Mücahid Albayrak ve Florian Jozefzoon'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Mücahid Albayrak ve Florian Jozefzoon'un yapılan sağlık kontrollerinde sakatlandığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ligin 5. haftasında deplasmanda oynanan Göztepe müsabakasında Bandırmasporlu futbolcu Mücahid Albayrak, yaşadığı pozisyon sonucunda burnuna darbe almış ve darbenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Çekilen röntgen sonucunda Albayrak'ın burun nazal kemiğinde kırık tespit edildi. Aynı maçta sakatlanan Florian Jozefzoon'un ise çekilen MR sonucunda sol arka adele kasında yırtık tespit edildi.

Hastaneye yatırılan iki profesyonel futbolcunun tedavileri sürüyor.