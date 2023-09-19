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Haberler Spor Bodrum FK ileri viteste

Bodrum FK ileri viteste

HABER MERKEZİ
Bodrum FK ileri viteste
Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Ümraniyespor'u 4-0 ile geçen Bodrum FK, 5. hafta mücadelesinde de Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışa geçti. 9. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum atağında ceza sahası içine gönderilen top, Sakaryasporlu Rotman'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1. 21'de Sakaryaspor'da topla buluşan Sinan Kurt ceza sahası dışından vurduğu şutu auta gönderdi. 74'te ceza sahasında topla buluşan Mohammed, meşin yuvarlığı auta gönderdi. 85'te sol kanattan atağa kalkan Sakaryaspor'da topla ilerleyen Kasongo'ya Bodrumsporlu Celustka'nın müdahalesi hakemin sarı kartıyla neticelendi. 90+5'te sağ kanattan gelişen Bodrum atağında açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Gökdeniz Bayrakdar skoru belirledi: 0-2.
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