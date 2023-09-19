Fethiye’de boks şöleni

Fethiye'de Dünya Boks Konseyi (WBC) koordinesinde profesyonel boks gecesi düzenlendi. Orka World Theme Park'ta 16 sporcunun katılımıyla düzenlenen boks gecesinde ikisi kemer maçı olmak üzere 4 klasmanda 8 karşılaşma yapıldı. Gecede Fethiyeli boksör Kubilay Alcu ile Azerbaycanlı Ismat Eynullayev arasında WBC Orta Doğu Hafif Ağır Sıklet kemeri mücadelesi yapıldı. Karşılaşmayı Alcu kazandı. Karslı boksör Arda Tamer Avcı ise Azerbaycanlı Rauf Aghayev karşısında WBC Asya Superlight karşısında kemerini korudu. Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Eski Futbolcu Uğur Boral ile spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.