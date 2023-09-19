Filenin Sultanları Paris’te 3’te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'daki olimpiyat elemeleri üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geldi. Grupta daha önce Porto Riko ve Bulgaristan ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakiplerine set vermeden her iki karşılaşmadan da 3-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Peru karşısında da rakibini 3-1 yenen Filenin Sultanları üst üste 18. galibiyetini aldı.

İLK SET SONUCU: 25-18

İKİNCİ SET SONUCU: 25-27

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: 25-17

DÖRDÜNCÜ SET SONUCU: 29-27

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika