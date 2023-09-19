  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Filenin Sultanları Paris'te 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları Paris'te 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubundaki üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geldi. Sultanlar, rakibini 3-1 yenerek üst üste 18. galibiyetini aldı. Milli Takım yarın 07.00'de Arjantin'le mücadele edecek.

HABER MERKEZİ
Filenin Sultanları Paris’te 3’te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'daki olimpiyat elemeleri üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geldi. Grupta daha önce Porto Riko ve Bulgaristan ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakiplerine set vermeden her iki karşılaşmadan da 3-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Peru karşısında da rakibini 3-1 yenen Filenin Sultanları üst üste 18. galibiyetini aldı.

İLK SET SONUCU: 25-18

İKİNCİ SET SONUCU: 25-27

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: 25-17

DÖRDÜNCÜ SET SONUCU: 29-27

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA