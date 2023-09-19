İsmi var, kendi yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10 Eylül 2023 tarihinde Fethiyespor'un kendi evinde oynadığı ve 1-0 yenildiği Kastamonuspor maçı sonrası şok bir gerçek ortaya çıktı. Konuk ekip Kastamonuspor'un önce Fethiyespor maçının on birine, ardından yedekler arasına yazıp esame listesinde yer verdiği Yusuf Talum'un değil statta, şehirde bile olmadığı tespit edildi. Maçın ardından harekete geçen lacivert-beyazlılar, maçın oynandığı gün kafilede bile yer almayan Yusuf Talum'dan kadroda olmadığına dair imzalı bir beyan alarak Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'na dilekçe ile başvurdu. Fethiyespor Kulübü, Avukat Bora İmadoğlu aracılığıyla imzalı bir dilekçeyle Hukuk Kurulu'na başvururken, 1-0 yenik tamamladığı maçtan hükmen galip ilan edilmeleri talebinde bulundu.

SONUÇ BEKLİYORUZ

Maçtan bir gün sonra aynı grupta yer alan İnegölspor ile sözleşme imzalayan Yusuf Talum'un kadroda yer almış gibi gösterilmesini 'skandal' olarak yorumlayan Başkan Esat Bakırcı, "Gerekli başvurularımızı yaptık. Sonuç bekliyoruz. Bu maçın Fethiyespor adına hükmen galibiyetle sonuçlanması gerekir" şeklinde konuştu.