Sıra Peru’da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında bugün Peru'yla karşı karşıya gelecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 07.00'de başlayacak. Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başaran millilerimiz, Brezilya ve Japonya ile birlikte grubunda liderliği paylaşıyor. Bu iki ekibe mağlup olan Peru ise son sırada yer alıyor. Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

İLK 2 EKİP VİZE ALACAK

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Ay-yıldızlılar, dördüncü maçını ise yarın yine aynı saatte Arjantin ile oynayacak.

SOLGAR, VOLEYBOL MİLLİ TAKIMLARININ SPONSORU OLDU

Gıda takviyeleri alanında Türkiye'nin lider markalarından biri olan Solgar, Türkiye Voleybol Federasyonu ile voleybol milli takımları için sponsorluk anlaşmasına imza attı. Solgar, yapılan anlaşma kapsamında Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin ana sponsoru oldu. İş birliğinin detayları A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katıldığı 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nin ardından TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.