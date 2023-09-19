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Haberler Spor Tekinalp’ten spora destek

Tekinalp’ten spora destek

HABER MERKEZİ
Tekinalp’ten spora destek
İzmir ve Ege Bölgesi'nde Novada AVM Mağazaları bulunan Tekinalp Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Tekinalp, spor ve sporcunun daima yanında olduklarını dile getirdi. Önceki gün Akhisarspor ile karşılaşan Ağrı 1970 kafilesinin tüm masraflarını üstlenen Tekinalp, her iki takımı centilmence mücadele ettiği için tebrik ederken "Akhisarspor kulübü ve camiasına misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başarıya odaklanmış tüm branşlarda spor ve sporculara destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
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