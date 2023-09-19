Tekinalp’ten spora destek

İzmir ve Ege Bölgesi'nde Novada AVM Mağazaları bulunan Tekinalp Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Tekinalp, spor ve sporcunun daima yanında olduklarını dile getirdi. Önceki gün Akhisarspor ile karşılaşan Ağrı 1970 kafilesinin tüm masraflarını üstlenen Tekinalp, her iki takımı centilmence mücadele ettiği için tebrik ederken "Akhisarspor kulübü ve camiasına misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başarıya odaklanmış tüm branşlarda spor ve sporculara destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.