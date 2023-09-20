Bodrum fırtınası

Milli aranın ardından Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Bodrum FK ikide iki yaparak zirve yarışına ağırlığını koydu. Geçen sezon Play-Off Finali oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen yeşilbeyazlılar, bu sene de lige iyi bir giriş yaptı. Geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Ege temsilcisi 10 puan toplayıp 3. sıraya adını yazdırmayı bildi. Oynadığı 5 karşılaşmada aldığı sonuçlarla alkış toplayan yeşil-beyazlılar hücumda ve savunmadaki görüntüsüyle de tam not aldı.

7 GOL ATTI, 1 YEDİ

Geride kalan süreçte rakip ağlara 7 gol göndererek üçüncü bölgede etkili bir performans sergileyen Bodrum FK, savunmada da oldukça iyi bir görüntü çizerek kalesinde sadece 1 gol gördü.

İSMET TAŞDEMİR OYUNDAN MEMNUN

Teknik direktör İsmet Taşdemir oynadıkları futbolu her geçen gün geliştirdiklerini belirtirken, "Bu ligde rakiplerimiz çok zorlu, çok kuvvetli. Dolayısıyla oyunumuzu geliştirerek yine Play-Off yarışının içinde olmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Kazandığımız için, bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.