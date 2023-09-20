  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Efeler 09’da Kanber iddialı

Efeler 09’da Kanber iddialı

HABER MERKEZİ
Efeler 09’da Kanber iddialı
Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, "şampiyonluk" sloganıyla yeni sezona hızlı başladı. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, geçtiğimiz hafta 4-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken, farklı Hacettepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber ise her geçen gün daha iyiye gittiklerine vurgu yaptı. "Kanber, Takımımızda güzel bir aile ortamı oluşmuş vaziyette. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Önümüzdeki Sapancaspor maçında da aynı düşünceyle mücadele edeceğiz. Sakarya'dan 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bu arada kafile dün sağlık kontrolünden geçerken futbolcularda herhangi bir soruna rastlanmadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA