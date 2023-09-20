Efeler 09’da Kanber iddialı

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, "şampiyonluk" sloganıyla yeni sezona hızlı başladı. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, geçtiğimiz hafta 4-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken, farklı Hacettepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber ise her geçen gün daha iyiye gittiklerine vurgu yaptı. "Kanber, Takımımızda güzel bir aile ortamı oluşmuş vaziyette. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Önümüzdeki Sapancaspor maçında da aynı düşünceyle mücadele edeceğiz. Sakarya'dan 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bu arada kafile dün sağlık kontrolünden geçerken futbolcularda herhangi bir soruna rastlanmadı.