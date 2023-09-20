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Haberler Spor Hem kulüp yöneticisi hem de futbolcu

Hem kulüp yöneticisi hem de futbolcu

HABER MERKEZİ
Hem kulüp yöneticisi hem de futbolcu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da oynayan 36 yaşındaki Murat Yıldırım, aynı zamanda kulübün yönetim kurulunda da görev yapıyor. Deneyimli oyuncu, kulüp içerisinde daha çok futbolcu olarak hareket ettiğini söyledi. Daha çok futbol kısmına ağırlık verdiğini aktaran Yıldırım, "Bu işi geçen sene çok güzel yürüttük ve şampiyon olduk. İnşallah bu sene de devam ederiz aynı şekilde ve ligi iyi bir yerde bitiririz. Kendimizi garantiye alıp, ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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