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Haberler Spor Manisa FK puansız geçmiyor

Manisa FK puansız geçmiyor

HABER MERKEZİ
Manisa FK puansız geçmiyor

Bu sezon yaptığı transferlerle iddialı bir kadro kuran ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Trendyol 1. Lig'in Ege temsilcilerinden Manisa FK, Giresunspor deplasmanında kazanamadı ancak namağlup unvanını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 1. Lig'de çıktığı 5 hafta sonunda henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

İKİ KEZ GOLSÜZ BERABERE KALDI

Lige Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle iyi başlayan Manisa FK, evinde Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldıktan sonra önce Erzurum FK'yı deplasmanda 2-1, ardından da evinde Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Giresunspor deplasmanından da golsüz beraberlikle dönen Ege ekibi, 11 puanla ligde ikinci sıraya yerleşti. Manisa FK, ligin 6. haftasında evinde Ege derbisinde Göztepe ile karşılaşacak.

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