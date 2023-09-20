Naz-Naz’da şok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kulüpteki devir sancısının ardından başladığı sezonda 4'te 4 yapıp zirveye yerleşen Nazilli Belediyespor'da yeni yönetim şok bir şekilde istifa etti. Sezon öncesi yönetim seçimi ve şirketleşme için defalarca kongreye gidip 2 kez yönetim değişikliği yapan siyah-beyazlılarda henüz 1 ay önce kulübü devralan Denizlili iş insanı, Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay da ayrıldı. Urkay'ın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'la ters düştüğü, Özcan'ın kulübe verilen mali sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle kulübü geri almak istediği iddia edildi.

"ZOR BİR GÖREV ALDIK"

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde dün düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklayan Süleyman Urkay, süreçle ilgili konuştu. "13 Ağustos'ta genel kurulda göreve geldik. Umutsuzluk halinde olan bir kulüp aldık" diyen Urkay, "Futbol şube ve bizler çalışarak kadro oluşturduk. Transfer yasağını kaldırdık, futbolcuları bulduk. Malzemeleri tedarik ettik. Bir finansman ihtiyacını da bulduk. Camiada bir umutsuzluk ve karamsarlık vardı. Altınordu galibiyeti bile karamsarlığı gideremedi. Beyoğlu ve Ankara maçını kazanarak 3'te 3 ile geldik. Karamsarlık bir tık kayboldu. Eleştiriler daha adaletli olmaya başladı" dedi.

ŞAHİN KAYA İDDİASI

Urkay, "Ankara maçı dönüşünde belediyede başkan Kürşat Engin Özcan'la görüştük. Nazillispor'un dışardan gelen yöneticiler tarafından yönetilmesine tepki var, Şahin Kaya başkanlığında bir oluşuma gidilmesi yönünde bir çıkarım yaptık. Bursaspor maçı bitti ve kamuoyunda karamsarlık olmasın diye kimseyle paylaşmadık. Nazillispor'un geleceği adına yanlış olacak bir hareketin içinde durmama taahhüttüm var. Kamuoyu bunu istediğinde bunu tartışmam. Geldiğim nokta itibariyle istifa etme kararı aldım. Bu kulüp 4'te 4'le başladı. Bunu yapacak arkadaş varsa buyursun gelsin bu işi yapsınlar" diye konuştu.