Derbi haftası

Trendyol 1. Lig'de sezonun 6. haftası birbirinden kritik iki Ege derbisine sahne olacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Manisa FK, Göztepe ve Bodrum FK'ya ek olarak transfer tahtası kapalı olduğu için takviye yapamayan ve zor bir dönemden geçen Altay birbirlerine rakip olacak. Kritik haftanın ilk derbisi cumartesi günü Manisa FK ve Göztepe arasında oynanacak. Sahası bakımda olan Manisa ekibi, Akhisar Spor Toto Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Altay ve Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 de beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı 11 puanla zirve ortağı olan Manisa FK yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yaparken, altı haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi ile hanesine 5 puan yazdıran İzmir ekibi Göz-Göz ise çıkışa geçmek istiyor.

BİRİ SERİ, BİRİ ÇIKIŞ PEŞİNDE

Farklı Erzurum yenilgisi sonrası teknik direktörü Tuna Üzümcü ile yolları ayıran Altay ise çıkıştaki rakibi Bodrum FK karşısında taraftarı önünde ter dökecek. 1975-1976 ve 1985- 1986 sezonlarının ardından 5 haftada hanesine sadece 3 puan yazdırarak en kötü başlangıçlarından birine imza atan siyahbeyazlılar ayağa kalkmaya çalışıyor. Sakarya'dan 3 puanla dönen 10 puanlı Bodrum FK ise zirve iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda.

KAPTAN ON BİRE DÖNECEK

Altay'ın geçen hafta Erzurum karşısında aldığı yenilginin ardından kaptan İbrahim Öztürk'ün Bodrum FK mücadelesinde ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Erzurum deplasmanında birçok hata yapan 22 yaşındaki stoper Kuban'ın yerine İbrahim'in sahada olması öngörülüyor. Bu arada arayışların sürdüğü İzmir ekibinde yönetim derbiye kadar teknik direktörünü belirlemeye çalışıyor.

7 ATTI, 1 YEDİ

Bodrum FK, geride kalan 5 haftadaki savunma ve hücum performansıyla güven verdi. Yeşil-beyazlılar geride kalan 5 maçta ağları 7 kez sarsarken, sadece 1 kez kalesini rakibine açtı. Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Bodrum, Giresunspor'u 1-0, Ümraniyespor'u 4-0 ve Sakaryaspor'u 2-0 yenip evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Yeni transferlerden Haqi Osman ise bu süreçte 1 gol kaydetti.

YENİLERDEN BÜYÜK KATKI

Manisa FK'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler geride kalan süreçte gol yollarında büyük katkı verdi. Sandro Lima rakip ağları 3 kez sarsarken, Oğuz 1 gole karşılık, 3 de asist üretti. Siyah-beyazlılarda Tugay ve Topalli ise 1'er kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezondan bu yana kadroda olan Burak ise 1 gol, 1 asistle skora katkı yaptı.

GÖZTEPE REVİRE DÖNDÜ

Göztepe'de bu sezon forma şansı bulamayan İsmail ve yeni transferlerden henüz yeşil zemine çıkamayan Ahmed Ildız'a ek olarak sakatlar kervanına Ali Dere, Billal Messaoudi, Celil ve Yunus Emre de katıldı. Celil ve Ahmed'in durumunun maç saati netlik kazanacağı ifade edilirken, diğer isimlerin derbide forma giymesinin zor olduğu kaydedildi. Öte yandan kırmızı kart cezasını tamamlayan Atınç'ın dönmesi teknik heyeti sevindirdi.