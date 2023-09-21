Durdurulamıyor

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup etti. Filenin Sultanları üst üste 19. galibiyetini aldı. Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı. İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi. Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı. Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15, müsabakayı da 3-1 kazanmayı bildi.

YARIN RAKİP BREZİLYA

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın kendisi gibi 4'te 4 yapan Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Millilerin, Sambacılarla yapacağı kritik müsabakanın başlama saati 10.00 olarak açıklandı.