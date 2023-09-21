TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da Başkan Esat Bakırcı'dan acı reçete geldi. Bakırcı dün düzenlediği basın toplantısında 'Şampiyonluk çok zor' diyerek önemli açıklamalar yaptı. Kulübün borçlarını bir takvime bağladıklarını belirten Bakırcı, "Kendi bütçemize göre takım kurduk, iyi de bir takım kurduk. Hepsi Fethiyespor'a layık futbolcular. İyi bir sezon geçirmek istiyoruz, yukarılarda bitirmek istiyoruz. Şampiyonluk çok zor bir şey. Çok büyük bütçeli takımlar var" dedi. Başkan Bakırcı, bir önceki hafta Kastamonuspor'un şehre getirmediği futbolcu Yusuf Talum'u esame listesine yazmasıyla ilgili de TFF'ye yaptıkları hükmen galibiyet başvurusunun kulüp lehine sonuçlanacağını ifade etti.